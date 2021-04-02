عبده فزع يكتب: ثنائية تيري والغربال تشعل الأجواء الهلال يرفع شعار (أكون) أو (لا أكون) في مواجهة صن داونز



الأهلي حامل اللقب يسعي للصدارة والمريخ (ناوي) على الثأر

القمة بتشكيل جديد ورهان على الدوليين.. ودعوة في جنوب إفريقيا للانتقام

تتجه أنظار العالم العربي والافريقي إلى أستاد الجوهرة الزرقاء عصر اليوم الجمعة وغداً السبت، حيث تنطلق مواجهتي القمة السودانية الهلال والمريخ أمام صن داونز الجنوب افريقي، والأهلي المصري حامل اللقب، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بدوري المجموعات الافريقي لكرة القدم… المؤكد أن الهلال والمريخ سيلعبان من آجل الفوز، حيث أن لكل الفرق الأربعة أهدافاً خاصة وملحمة يعمل كل فريق على تحقيقها، خاصة الهلال والمريخ، اللذين يبحثان عن مصالحة جماهيرهما الغاضبة بسبب النتائج والعروض السيئة، خاصة المريخ الذي ودع البطولة مبكراً، بينما لازالت أماني الهلال قائمة في الاستمرار في المنافسة شريطة الفوز في مباراة اليوم.

دعوة جنوب إفريقيا للانتقام

تثير مواجهة الهلال وصن داونز الشجون، حيث تفوح رائحة الانتقام من صن داونز لمنتخب بلاده بعد اخفاقه في التأهل لنهائيات كان للامم الإفريقية بعد خسارته المذلة من صقور جديان السودان، خاصة أن صن داونز كان أول المتأهلين لدور الثمانية بدوري الأبطال الافريقي من مجموعته الثانية بجدارة وأكد استحقاقه بحصوله على العلامة الكاملة 12 نقطة من أربع مباريات.

الكاف يثير غضب الهلال

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعديل موعد إقامة لقاء الهلال وصن داونز لتقام عصراً بدلاً من المساء، في تجاوز صريح لحق الهلال في تحديد موعد مباراته، لثير غضب واحتجاج ادارة الهلال على القرار المفاجئ والصارم.

بطاقة التأهل الثانية حائرة في المجموعة الثانية

لا جديد في المجموعة الثانية لدوري المجموعات الافريقي حيث خطف صن داونز بطاقة التأهل لدور الثمانية مبكراً ليحصر صراع الحصول على البطاقة الثانية بين الثلاثي هلال السودان وشباب بلوزداد الجزائري ومازمبي الكنغولي، ولكل منهما ثلاث نقاط، والمهم أنه وبعد الجولة الرابعة والتي اسفرت عن تعادل الهلال وشباب بلوزداد سلبياً وفوز صن داونز على مازمبي الكنغولي في عقر داره والذي قدم خدمة كبيرة للهلال الذي سيواجه الغربان في الجولة الأخيرة بالكنغو، راح كل المتخصصين يحسبون الاحتمالات حول من سيحصل على البطاقة الثانية الحائرة.

ريكادو يعيد ترتيب أوراق الهلال

الهلال يعيش حالة من التركيز بعد فراغه من مباراة شباب بلوزداد، والاجتماعات المستمرة بين أعضاء الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ريكادو لترتيب أوراقه استعداداً لمباراته مع صن داونز الجنوب افريقي، حين سيحاول الجهاز الفني فتح صفحة جديدة لتصدير الفرحة لجماهير الهلال.

الأهلي الأكثر حظاً

الأهلي المصري حامل اللقب هو الأكثر حظاً بعد ارتفاع رصيده إلى 7 نقاط، من آخر انتصاراته على فيتاكلوب بأرضه ووسط جمهوره، وكان الكنغولي قد احرج حامل اللقب بالقاهرة وتعادل معه وكان الاقرب للفوز.

(90) دقيقة أعمال شاقة للهلال

هنالك (90) دقيقة فقط تفصل بين استمرار الهلال في المنافسة من عدمها.

اكتمال عنقود القمة

اكتمل عنقود الهلال والمريخ بعودة نجومه الدوليين في قمة معنوياتهم بعد الانجاز الذي حققه المنتخب الوطني بالتأهل لنهائيات بطولة الأمم الافريقية بالكاميرون بعد غياب عشر سنوات.

ثنائية تيري والغربال تشعل مواجهة الجوهرة

الفوز المهم الذي حققه صقور الجديان السودان على منتخب البافانا بافانا بثنائية سيف تيري ومحمد عبدالرحمن الغربال، والتي اخرجت منتخب جنوب افريقيا من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية بالكاميرون، كانت سبباً في اشعال مواجهة اليوم بين الهلال وصن داونز.

المريخ يسعى للثأر ورد الاعتبار

يدخل المريخ في مواجهة جديدة مع الأهلي المصري حامل اللقب الإفريقي ويسعى المريخ للثأر من خسارته للمباراة الأولى بالقاهرة بهدفين نظيفين ورد اعتباره ورغم خروجه من المنافسة.

الأهلي في انتظار تأشيرة التأهل

يأمل الأهلي المصري الحصول على النقاط الثلاث في مباراته مع المريخ للتربع على صدارة مجموعته وخطف إحدى بطاقتي التأهل لدوري الأبطال الافريقي.

الأزمة الإدارية تلقي بظلالها في المريخ

يواجه المريخ ازمة إدارية طاحنة بسبب الخلافات والانقسامات بين أعضاء مجلسه والتي وصلت إلى حد قيام مجموعة علي أسد بعقد جمعية عمومية لإجازة النظام الاساسي، وهو ما أثار غضب رئيس النادي آدم سوداكال الذي لجأ قبل انعقادها للفيفا بطلب تأجيلها بعد شعوره بخطورة موقفه، ويبدو أن هذه الأزمة ستلقي بظلالها على فريق الكرة.

ثورة تصحيح في المريخ

كان متوقعاً السيناريو الحزين والمؤلم الذي عاشه المريخ خلال مشواره في دوري المجموعات الأفريقي، وهي كبوة عنيفة تعالت بعدها أصوات الجماهير الحمراء مطالبة بضرورة اجراء ثورة تصحيح بالنادي الكبير والعريق، والبداية إبعاد آدم سوداكال من النادي بعد الخراب والدمار الذي أحدثه بالمريخ العظيم.

الفرصة الوحيدة للهلال

الهلال على موعد مع فرصة جديدة لمصالحة جماهيره في لقائه أمام صن داونز وتعويض خسارته في مباراته الأولى بهدفين نظيفين، وتعد مباراة اليوم فرصة الهلال الوحيدة والأخيرة للاستمرار في المسابقة.

المريخ يبحث عن أول انتصار

يدخل لاعبو المريخ مواجهة الأهلي المصري وفي اعتبارهم ضرورة ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد لما قد يؤدي اليه الفوز من مكاسب مادية ومعنوية، وأهم هذه المكاسب مصالحة جماهيره، وتحقيق أول انتصار في دوري المجموعات، وتحسين مركزه في المؤخرة والانتصار على حامل اللقب وثالث أندية العالم.

الحذر مطلوب.. وهدف مبكر يريح الهلال

يجب على الهلال احترام منافسه صن داونز في الملعب واحراز هدف مبكر لإجبار الخصم على لعب مباراة مفتوحة، وحتى لا يلجأ للدفاع ويصعب المهمة على الفريق الأزرق.

صن داونز والمرتدات

يتوقع أن يلعب فريق صن داونز بخطة متوازنة دفاعاً وهجوماً مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.