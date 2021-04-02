الهلال يخوض أصعب امتحان أمام صن داونز الجنوب إفريقي

يخوض الهلال عند الساعة الثالثة من عصر اليوم بتوقيت السودان، مباراة مهمة للغاية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا حينما يستقبل الأزرق فريق صن داونز الجنوب إفريقي ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، وينشد هلال السودان الخروج بنتيجة إيجابية أمام “برازيل إفريقيا ” تسهل من مهمة أبناء المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينو في الترقي للدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، وينتظر أن يشتد التنافس في هذه المجموعة لتتبين هوية المرشح الثاني في الجولات الاخيرة والحاسمة بعد أن ضمن صن داونز الجنوب إفريقي بطاقة التأهل بعد حصوله على (12) نقطة من أربع مباريات.

الهلال انتظم في معسكر بفندق كانون وخاض الفريق جملة تدريبات كان آخرها مساء أمس وقبل ذلك أدى الفريق مرانه الرئيسي في ملعب المباراة، واطمأن الجهاز الفني للهلال بقيادة البرتغالي فورموزينهو على جاهزية التوليفة الأساسية التي سيلعب بها مباراة اليوم، وجرى المران الختامي وسط روح معنوية، ويخوض ريكاردو فورموسينو اختباره الافريقي الرسمي الاهم بعد أن أجرى جملة تدريبات، ويحتل الهلال المركز الثاني في مجموعته الحالية متفوقا على مازيمبي الكنغولي وشباب بلوزداد الجزائري بفارق الأهداف.

أما صن داونز الجنوب إفريقي فيجلس في صدارة الترتيب برصيد (12) نقطة وضمن التأهل من هذه المجموعة مبكرا.

ويراهن الهلال خلال مباراة اليوم على خبرة لاعبيه وروحهم المعنوية العالية.