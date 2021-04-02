سفير مصر بالسودان: بعثة الأهلي تعيش وكأنها لم تغادر القاهرة

أشاد حسام عيسى، سفير جمهورية مصر بالسودان، بالأجواء الآمنة والطيبة التي تعيشها بعثة فريق الأهلي المصري، قبل مباراة الأحمر مع المريخ في دوري أبطال إفريقيا.

وتابع عيسى تدريب الأهلي المصري، الذي خاضه أمس الخميس باستاد الجوهرة الزرقاء والذي سيحتضن مباراته عصر السبت، أمام مضيفه المريخ السوداني، ضمن الجولة الخامسة بمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال السفير حسام عيسى في تصريح خاص : “لليوم الثاني بالسودان تعيش بعثة الأهلي في أجواء إيجابية وأجواء ودية وكأنها لم تغادر القاهرة”.

وأضاف: “منذ وصول البعثة إلى مطار الخرطوم يوم الأربعاء، شعرت معهم وكأننا في مطار القاهرة بسبب الحفاوة والكرم الذي وجدته عند الاستقبال من قبل نادي المريخ ومسؤوليه”.

وتابع سفير مصر لدى السودان، أن كل الطلبات التي تم التوافق عليها بين سفارة مصر بالخرطوم ونادي المريخ ممثلا في رئيسه آدم سوداكال، تم الإيفاء بها تماما سواء من الناحية اللوجستية أو الإدارية أو الأمنية.

وواصل السفير حسام عيسى: “الحصة التدريبية الأولى للأهلي سارت على ما يرام وبكل خير، سواء في توقيت التدريب أو مكانه، وكل الجوانب الأمنية متوفرة بشكل جيد”.

وأكمل السفير المصري بالخرطوم: “كل ذلك مؤشر إلى أن مباراة الفريقين يوم السبت المقبل، سوف تكون قمة كبيرة بين فريقين كبيرين، ليس في المجال الرياضي فحسب، بل في المجال الأخلاقي وفي الروح الرياضية.