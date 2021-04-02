عبد الحفيظ يوضح سر التدريب النهاري للأهلي

خاض الأهلي المصري أولى حصصه التدريبية بالسودان، وذلك باستاد الجوهرة الزرقاء في تمام الساعة الواحدة والربع بعد منتصف نهار أمس الخميس، بعدما كان من المنتظر أن يتدرب في الخامسة مساء.

وكان التدريب الذي خاضه الأهلي المصري، هو الأساسي له بملعب المباراة، والمكفول له بلوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد نهاية التدريب: “لا يوجد غير ستاد الجوهرة الزرقاء المتاح للفرق لتخوض عليه تدريباتها ومبارياتها القارية بالسودان، ولم يكن لدينا مانع في أن نتدرب فيه قبل تدريبي الهلال السوداني وصن داونز الجنوب”.

يذكر أن الأهلي سيحل ضيفا على المريخ عصر السبت المقبل، باستاد الجوهرة الزرقاء، ضمن الجولة الخامسة لفرق المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.