الأهلي المصري يخوض مرانه الأول في السودان

خاض الأهلي المصري مرانه الأول بالسودان، عصر أمس الخميس، استعدادا لمواجهة مضيفه المريخ، في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، السبت المقبل.

وتدرب الأهلي بكامل لاعبيه، على ملعب الجوهرة الزرقاء، الذي سيحتضن اللقاء، وخاض الفريق تقسيمة جماعية بطول الملعب، اتسمت بالحماس والرغبة في الظهور بمستوى مميز، أمام المدير الفني بيتسو موسيماني.

وشهد المران تواجد بعض أنصار الأهلي في السودان، حيث حرصوا على متابعة التدريبات، والهتاف للاعبين وتحفيزهم، كما حضر أيضا خالد الدرندلي، رئيس البعثة، وبرفقته حسام عيسى، السفير المصري بالسودان.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، متخلفا بفارق 3 نقاط عن سيمبا التنزاني المتصدر.