رئيس الاتحاد يستقبل القنصل العام المصري

استقبل البروفيسور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدمSFA ظهر امس الخميس بمكتبه بمقر الاتحاد، المستشار أحمد عدلي إمام القنصل العام لجمهورية مصر العربية في الخرطوم.

وهنأ القنصل رئيس الاتحاد بتأهل المنتخب السوداني الى نهائيات امم افريقيا الكاميرون2021، مؤكدا أن سعادتهم كبيرة بتاهل السودان، متمنيا أن يصل المنتخبان السوداني والمصري الى نهائي البطولة.

وقدم القنصل درع هدية لرئيس الاتحاد بمناسبة تأهل المنتخب الى نهائيات الكاميرون، ودرعا لقائد المنتخب الوطني السوداني.

وشكر البروفيسور كمال شداد، القنصل العام لجمهورية مصر العربية على التهنئة والشعور الطيب تجاه نجاحات المنتخب السوداني، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين.

وشدد القنصل أحمد عدلي امام على أن الزيارة جاءت من اجل التهنئة بتأهل المنتخب مشيرا الى أن ما يجمع السودان ومصر علاقات قوية وراسخة، وتمنى أن تكون مباراة المريخ والاهلي المصري يوم السبت المقبل في هذا الاطار.