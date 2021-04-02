لجنة المنتخبات الوطنية تحتفل بلاعبي معسكر مواليد ” 2000,2001،2002″

اقامت لجنة المنتخبات الوطنية احتفالا مصغرا في مقر الاتحاد السوداني لكرة القدمSFA بلاعبي معسكر مواليد ” 200،2001،2002″، الذين استمر معسكرهم لمدة 10 ايام بأكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم2، حيث قدم مدرب المنتخبات السنية منير لهباب الدعوة لـ32 لاعبا خلال الفترة الماضية من ذوي الموهبة لمعسكر اعدادي قصير.

وأكد اسماعيل رحمة نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في حديثه للاعبين على أن الاتحاد حريص على صناعة جيل جديد من اللاعبين واستمرار النجاحات، بعد تأهل المنتخب الوطني الاول الى امم افريقيا الكاميرون 2021، واشار الى أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما متعاظما. بالأمر.