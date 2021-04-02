منظمة تيجا الخيرية تهنئ رئيس الاتحاد بتأهل المنتخب

استقبل رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدمSFA البروفيسور كمال شداد بمكتبه بمقر الاتحاد ظهر الخميس الموافق الاول من ابريل 2021، وفدا من منظمة تيجا الخيرية للتنمية المستدامة، وضم الوفد رئيس مجلس ادارة المنظمة والمدير العام الدكتورة هادية مهدي ادريس، وجمال توتو بشارة امين الشؤون الاجتماعية ومتوكل الامين سعيد مدير المنظمة فرع جبل اولياء، ورشا حسن مسؤولة شؤون المرأة، وقدم الوفد التهنئة لرئيس الاتحاد بمناسبة تأهل المنتخب الوطني الاول الى نهائيات امم افريقيا الكاميرون2021، وكانت المنظمة قدمت التهنئة للمنتخب يوم الاربعاء عبر صحيفة الدار لرئيس الاتحاد، ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية الدكتور حسن برقو واللاعبين والجهاز الفني والجماهير السودانية، واكدت الدكتورة هادية مهدي أن نجوم المنتخب بذلوا الغالي والنفيس وسطروا اسماءهم بأحرف من نور في سماء السودان.