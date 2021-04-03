إدارة المرور تجلب تهنئة دولية لوزارة الداخلية السودانية

الخرطوم: السوداني

بعث الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان بتهنئة إلى وزارة الداخلية السودانية، على خلفية مشاركة الإدارة العامة للمرور بفيلم في مسابقة الأفلام النوعية.

ومنح الأمين العام للوزراء العرب، شهادة تقدير بمناسبة مشاركة الشرطة السودانية عبر الإدارة العامة للمرور في مسابقه الأفلام الأمنية النوعية في العام 2020، التي وصفها بالمشاركة القيِّمة والمتميزة في نشر التوعية بالقضايا الأمنية، مؤكداً اعتزازه بالمساهمة الفعّالة لوزارة الداخلية السودانية على مستوى مجلس وزراء الداخلية العرب، مُتمنياً أن تعم الفائدة كل الدول العربية من هذه الأفلام التوعوية لخدمة الأمن القومي العربي والدولي بالمنطقة، مُطالباً بالمزيد من الاجتهاد والمشاركات الفعّالة من كل الدول الأعضاء.