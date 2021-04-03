Bank of Khartoum Visa Card

انطلاق مهرجان الفيلم الوثائقي الاول بالسودان الخميس القادم

المنوعات والفنون
By alsudani 0

رسميا بمتحف السودان القومي بالخرطوم الأربعاء القادم مهرجان الفيلم الوثائقي الأول بالسودان، وتبدأ الفعاليات اعتباراً من الخميس القادم وحتى الأحد.
ويشتمل البرنامج على عروض للافلام الوثائقية – معارض مصاحبة – برامج ثقافية وفنية – مسابقة لاختيار اجمل الافلام الوثائقية بالاضافة الى الندوات وورش العمل.
كما يشهد المهرجان تكريم لبعض الشخصيات الوطنية، ويصاحبه سوق ضخم، و بيع مباشر للجمهور باسعار مخفضة بمشاركة واسعة من المؤسسات والشركات والمصانع الوطنية.

alsudani
تصفح أيضاً More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.