كلية الآداب جامعة الخرطوم تنظم مسابقة الشعر باللغة الصينية

الخرطوم: كوكتيل

نظمت كلية الآداب بجامعة الخرطوم نهاية الأسبوع الماضي مسابقة الشعر باللغة الصينية، والتي تأتي في إطار دعم الكلية لتعلم اللغة الصينية.

وقال رئيس قسم اللغة الصينية المكلف نور الدين أحمد هاشم، ، أن المسابقة عامة يشارك بها الطلبة والطالبات من جميع المستويات، تحت إشراف لجان تحكيم لتقييم الأداء وإعلان الفائزين عقب انتهاء برنامج المسابقة مباشرة.

إوأضاف أن هذه المسابقة التي تنظمها الكلية سنويآ تعد إحدى أدوات تطوير اللغة لدى الطلبة والطالبات، مشيدآ بالأداء المقدم خلال البرنامج، وواصفآ إياه بالاحترافي.

وذكر أن جميع الأعمال المقدمة تم ختيارها بعناية من الشعر الصيني والتدريب عليها جيدا على أيدي أساتذة القسم، لعكس الثقافة الصينية.