بملعب الجوهرة الزرقاء اليوم المريخ ونادي القرن مباراة إفريقية بذكريات تاريخية

الخرطوم : السوداني

يستضيف المريخ في الخامسة من عصر اليوم السبت في مباراة بذكريات تاريخية نظيره حامل لقب البطولة الإفريقية الأهلي المصري ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

ويدخل الفريقان المباراة التي ستقام بملعب الهلال بمواقف مختلفة حيث يطمح المريخ لتحقيق فوز يحفظ له ماء وجهه في النسخة الحالية من البطولة الإفريقية خاصة في ظل النتائج المتواضعة التي حققها الفريق في دور المجموعات حيث يحتل الأحمر المرتبة الأخيرة برصيد نقطة واحدة بعد أن خسر ثلاث مباريات وتعادل أمام سيمبا التنزاني بأمدرمان.

بينما يدخل نادي القرن المباراة بحظوظ وافرة من أجل العودة بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظ ترقيه للدور نصف النهائي من المسابقة.

ويحتل الأهلي المرتبة الثانية في المجموعة برصيد 7 نقاط بعد أن نجح في تحقيق الفوز في مباراتين أمام المريخ وفيتا كلوب بينما تعادل أمام الكنغولي بالقاهرة وخسر موقعة سيمبا تنزانيا.

وأكد مدرب المريخ الانجليزي كلارك سعي الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم مشيراً إلى أن لاعبي فريقه يدركون صعوبة المهمة التي تحتاج إلى بذل مجهود مضاعف من أجل تحقيق الانتصار

وبالمقابل لم يتردد الجنوب إفريقي بيتسو موسماني مدرب الأهلي المصري في وصف المباراة أمام المريخ بالصعبة مؤكداً احترامهم للمنافس وسعيهم لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الجولة الأخيرة أمام سيمبا بالقاهرة.

وينتظر أن يخوض المريخ مباراة اليوم بتشكيلة تضم منجد النيل إلى جانب أمير كمال وأحمد تمبش عطفا عن بقية لاعبيه وابرزهم عبد الرحمن كرنقو والسماني الصاوي الى جانب بكري عبد القادر بالاضافة الى المحترفين الاجانب الجامايكي والنيجيري توني.