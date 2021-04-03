10 آلاف جنيه ثمن تذكرة دخول مباراة اليوم

حدد رئيس المريخ آدم عبد الله سوداكال مبلغ 10 آلاف جنيه كثمن تذكرة دخول مباراة الفريق أمام الأهلي المصري اليوم.

وبدا واضحا انزعاج سوداكال من الاوضاع الادارية غير المستقرة التي يمر بها المريخ بالاضافة الى الحملات الجماهيرية الكبيرة المطالبة برحيله من ادارة النادي بعد ان فشل في تحقيق النجاح طيلة السنوات الماضية.

ويسعى رئيس المريخ للحد من التواجد الجماهيري عبر تحديد سعر عالٍ لتذكرة الدخول وذلك من اجل حصر التواجد الجماهيري.

ورغما عن ذلك الا ان عددا من التنظيمات الجماهيرية حثت انصارها على ضرورة الحضور والتواجد خارج الملعب بغية مؤازرة الفريق ومن ثم التاكيد على ضرورة رئيس النادي آدم سوداكال من منصبه.