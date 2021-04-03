المريخ يُفرِّط أمام الأهلي المصري بالتعادل بهدفين لكلٍّ

ام درمان: السوداني

فرّط المريخ في الفوز أمام الأهلي المصري الذي عاد في اللحظات الصعبة، وقلب تأخره بهدفين نظيفين إلى تعادل إيجابي، في المباراة التي جرت أحداثها باستاد الهلال لصالح الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة الافريقية مساء امس.

وبكّر المريخ بالهدفين الأول والثاني عن طريق الثنائي رمضان عجب وسيف تيري في شوط اللعب الاول.

بينما قلص بدر بانون الفارق لمصلحة الأهلي المصري بعدما استفاد من ركلة جزاء في الشوط الثاني قبل أن يعود ياسر إبراهيم ويعيد الأهلي إلى المباراة من رأسية قاتلة.

وقاد المريخ في المباراة محمد المصطفى، صلاح نمر، احمد تمبش (عمار طيفور)، بخيت خميس، عبد الرحمن كرنقو، ضياء الدين محجوب، محمد الرشيد، رمضان عجب، السماني الصاوي (بكري المدينة)، توني وسيف تيري. وأضاع المريخ مهرجان من الأهداف، منها خمسة انفرادات بالمرمى، في وقت أضاع رمضان عجب ضربة جزاء مع نهاية الشوط الأول.

وبالنتيجة رفع المريخ رصيده الى نقطتين، بينما بقي الأهلي بـ(٨) نقاط.