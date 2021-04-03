رئيس هيئة الأركان ونظيره المصري يشهدان غدا ختام مناورات نسور النيل (2)

الخرطوم: السوداني

يشهد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان برفقة ضيف البلاد الفريق أركان حرب محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصريه الشقيقة، وبحضور قادة القوات المسلحة من البلدين يشهدون صباح غد الأحد ختام فعاليات مناورات نسور النيل (٢) بقاعدة الفريق أول عوض خلف الله الجوية بمدينة مروي.

وأكد الفريق الركن ملاح توجيهي عصام الدين سعيد كوكو قائد القوات الجوية السودانية أن هذه المناورات المشتركة للقوات الجوية السودانية والقوات الجوية المصرية تأتي بمشاركة قوات برية وقوات خاصة من البلدين.

وابان سيادته ان هذه التدريبات تجى وفق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وانها النسخة الثانية لنسور النيل والتي تنطلق كل عام. مضيفاً ان هذه المناورات تهدف لتبادل الخبرات وتعزيز التدريب في مجالات التخطيط والتنفيذ.

واوضح قائد القوات الجوية السودانية ان القوات الجوية تعمل على حماية اجواء البلاد من كل استهداف مباشر للمواقع الاستراتيجية وضبط اي هجمات جوية تعمل على زعزعة الامن والاستقرار، كما تقوم بتوفير مناخ جوي امن، وانها تعمل بحرية تامة على أراضيها.