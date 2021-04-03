الأمير الاردني حمزة بن الحسين: أنا تحت الإقامة الجبرية

عمان: السوداني

أعلن الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية السابق، أنه وضع تحت الإقامة الجبرية وأن السلطات اعتقلت حرسه الخاص.

وقال الأمير الأردني إنه تلقى زيارة من رئيس هيئة الأركان في الجيش الأردني، أبلغه فيها بعدم السماح له بالخروج والتواصل مع الناس أو الالتقاء بهم.

وأوضح الأمير أن المسؤول في الجيش طلب منه ذلك “لأنه في الاجتماعات التي أكون حاضرا بها – أو على وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بزيارات أجريتها – كان هناك انتقادات للحكومة أو الملك”.

واستهل الأمير المقطع بالقول “أقوم بهذا التسجيل اليوم لأحاول شرح ما حصل معي على مدى الساعات القليلة الأخيرة”.

وقال الأمير في الفيديو إن حراسه الشخصيين تم اعتقالهم، وأنه هو وأسرته في قصر السلام، وأن اتصالاته باتت مقيدة.

وجاء فيديو الأمير بعد حملة اعتقالات في الأردن شملت مجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى، على خلفية أسباب وصفت بالـ”أمنية”.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية “بترا” نبأ اعتقال الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، ومدير مكتب الأمير حمزة، ياسر المجالي، ومجموعة من المسؤولين الآخرين.

وكان رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة، اللواء يوسف أحمد الحنيطي، السبت، نفى اعتقال الأمير حمزة، لكنه قال إنه “طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات يتم توظيفها لاستهداف أمن الأردن واستقراره.”

وأشار الحنيطي إلى أنه “لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار”.

وتحدثت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مخطط للانقلاب على الملك عبد الله الثاني.