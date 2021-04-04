اقتفاء الأثر واللغة، السلطة، الخطاب كتابان جديدان لهاشم ميرغني

الخرطوم: كوكتيل

دفع الكاتب والناقد الدكتور هاشم ميرغني بكتابين للمطبعة، وسيريان النور خلال شهر إبريل الجاري، عن دار المصورات للطباعة والنشر ومقرها الخرطوم، كأول تجربة له في مجال النشر.

جاء العنوان الأول باسم ( اقتفاء الأثر) مقاربات نقدية في السرد السوداني. اشتمل على ست دراسات نقدية في السرد السوداني، بينما جاء الكتاب الثاني بعنوان (اللغة، السلطة، الخطاب) وهو عبارة عن ست مقاربات نقدية للغة على مستوى السلطة والخطاب بالإضافة لغياب المؤلف و الأيديولوجيا والتناص.

ويعد الدكتور هاشم ميرغني من الكتاب والنقاد السودانيين المهمين في المشهد الثقافي السوداني، وهو بالإضافة لذلك أكاديمي وأستاذ جامعي، عمل بالعديد من الجامعات السودانية والخليجية، ويقيم حالياٌ بدولة قطر.