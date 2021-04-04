افتتاح مكتبة بارا الثقافية العامة بالثلاثاء

الخرطوم: كوكتيل

اكتملت الاستعدادات لافتتاح مكتبة بارا الثقافية العامة الثلاثاء المقبل السادس من إبريل الحالي بتشريف الأمين العام لمجلس الإعلام والشباب والرياضة بشمال كردفان.

وقال رئيس لجنة المكتبة الفاتح فضل المولى في تصريح صحفي، إن برنامج الافتتاح الذي يبدأ الساعة الحادية عشرة صباح الثلاثاء، يشتمل على فقرات ثقافية متنوعة ومحاضرات مسائية تبدأ بالأربعاء تتناول مفهوم الديمقراطية وحقوق الإنسان يقدمها دكتور بشير محمد إسماعيل، وأمراض النساء والتوليد تقدمها الاختصاصية سميرة مكي الأعيسر، والإنتاج الزراعي والحيواني المشاكل والحلول يقدمها المهندس محمد عجبان، والثروة الحيوانية وأثرها على الاقتصاد يقدمها دكتور محمود فضل المولى، والالتزام بالقانون عنوان الحضارة يقدمها الدكتور إبراهيم حسن أوهاج، والرياضة المعوقات والحلول والنهضة يقدمها رئيس اتحاد الكرة الأسبق ببارا محمد يحيى محمد موسى وسكرتير الاتحاد الفرعي لبارا الأستاذ أحمد إسماعيل الباقر.

وتختتم الفعاليات بمحاضرة عن قضايا الشباب يقدمها عبد اللطيف المرضي. وقال فضل المولى، إن المكتبة الثقافية ببارا تشتمل على قسم للأطفال وقسم إلكتروني ومكتبة مقروءة وكتب ومراجع علمية وثقافة، لافتاً إلى استمرار الجهود لتأسيس مركز تدريب الحاسوب.

من جانبه أكد أحمد سر الختم المشرف العام للجنة استمرار الجهود لإعادة بارا إلى سابق عهدها رائدة في مجال الثقافة والعلم والمعرفة والرياضة، معلنا عن برامج تنموية ونهضوية بالمنطقة. وناشد سر الختم أبناء المنطقة بالداخل والخارج بالمشاركة والمساهمة في احتفالات افتتاح المكتبة الثقافية العامة، مثمنا جهود كل الذين قدموا المساهمات المادية والعينية .