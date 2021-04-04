منتدى المشاركة المجتمعية لتعزيز قيمة التسامح بمركز أم درمان الثقافي

الخرطوم: كوكتيل

ينظم ملتقى الإبداع للثقافة والعلوم بالتعاون مع مركز أم درمان الثقافي المنتدى رقم 4 بعنوان المشاركة المجتمعية لتعزيز قيمة التسامح في المجتمع.

ويناقش المنتدى عدداً من المحاور أهمها كيفية تعزيز مبدأ التسامح في المجتمع، التسامح كقيمة بين التنظير والتطبيق .

ويدير المنصة والحوار دكتور عادل أحمد إسماعيل بمشاركة غنائية من الفنان عثمان عثمان والفنان بكري حسن وذلك يوم الإثنين المقبل الخامس من إبريل الحالى في الثامنة مساء بمركز أم درمان الثقافي –شارع الموردة غرب حوش الخليفة تحت شعار تعزيز السلوك الصحي السليم للتعايش مع الكورونا .