مقتل شخصين بالجنينة يتسبّب في وقف الحركة وإغلاق المؤسسات والسوق

الجنينة: محجوب حسون

لقي شخصان مصرعهما وجرح آخر على أيدي مسلحين مجهولين بحي الموردة مربع (3) بولاية غرب دارفور مساء أمس.

وإستنكر أهالي الحي وذوو القتلين، فيما لفت شهود عيان لـ(السوداني) إلى أنه منذ ليلة البارحة بعد أن وقع الحادث حبست الجنينة أنفاسها، بجانب تجمهر المواطنين ورفضهم للحكومة التي وصلت لاستلام الجثمانين فيما فام أهالي الضحيتين بإغلاق الاتجاه الغربي للمدينة.

وأكد شهود عيان وقف الحركة بالمدينة كاملاً وإغلاق جميع المؤسسات والأسواق والمدارس، مع انتشار للقوات النظامية، مشيرين إلى أن الوضع خطير وأصبح معقداً أمنياً، مطالبين بحسم الفوضى في المدينة.