رغم تقدمه وظهوره الأفضل المريخ يُفرِّط أمام الأهلي المصري بالتعادل بهدفين لكلٍّ رمضان وتيري يبكران وبانون وإبراهيم يعيدان نادي القرن

الخرطوم: السوداني

فرّط المريخ في الفوز أمام الأهلي المصري الذي عاد في اللحظات الصعبة، وقلب تأخره بهدفين نظيفين إلى تعادل إيجابي في المباراة التي جرت أحداثها باستاد الهلال لصالح الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة الافريقية مساء امس.

وبكّر المريخ بالهدفين الأول والثاني عن طريق الثنائي رمضان عجب وسيف تيري في شوط اللعب الاول.

بينما قلص بدر بانون الفارق لمصلحة الأهلي المصري بعدما استفاد من ركلة جزاء في الشوط الثاني قبل أن يعود ياسر إبراهيم ويعيد الأهلي إلى المباراة من رأسية قاتلة.

وقاد المريخ في المباراة محمد المصطفى، صلاح نمر، أحمد تمبش (عمار طيفور)، بخيت خميس، عبد الرحمن كرنقو، ضياء الدين محجوب، محمد الرشيد، رمضان عجب، السماني الصاوي (بكري المدينة)، توني وسيف تيري.

وبالنتيجة رفع المريخ رصيده الى نقطتين، بينما اصبح الأهلي (٨) نقاط.

تشكيلة المريخ

دفع المريخ بتشكيلة تضم محمد المصطفى، صلاح نمر، أحمد تمبش ( عمار طيفور)، بخيت خميس، عبد الرحمن كرنقو، ضياء الدين محجوب ، محمد الرشيد، رمضان عجب،السماني الصاوي، توني، سيف تيري.

الشوط الأول

قدم المريخ مستوى فنيا جيدا في الشوط الاول حيث وضح تماما تركيز الاحمر على الهجمات المرتدة وذلك من خلال التكتيك الدفاعي الصارم الى جانب الاعتماد المباشر على سرعة المهاجمين سيف تيري والنيجيري توني.

وقدم اللاعبان رمضان عجب الى جانب محمد الرشيد مردودا فنيا جيدا وذلك من خلال نقل الكرات والتمريرات البينية التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى الاهلي المصري

ورغما عن المراقبة اللصيقة التي حدثت من قبل ياسر ابراهيم تجاه المهاجم سيف تيري الا أن الاخير شكل خطورة على مرمى الاهلي خاصة في ظل الكرات التي وصلته والتي ورغم قلتها الا أن تيري سعى من اجل الوصول الى مرمى الحارس الشناوي

وقدم النيجيري توني مردودا فنيا متميزا في الشوط الاول حيث استفاد من سرعته وتسبب في ازعاج كبير لخط دفاع الاهلي في الكثير من الكرات الذي لم يجد حلا افضل من ارتكاب المخالفات من اجل ابعادها عنه.

وتأكيدا على افضلية المريخ تمكن اللاعب رمضان عجب من وضع المريخ في المقدمة في الدقيقة بعد أن استفاد من كرة عرضية من قبل المدافع صلاح نمر لم يتوان رمضان في الارتقاء لها وتسجيل رأسية وجدت طريقها لمرمى الحارس محمد الشناوي

وواصل المريخ تفوقه وتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 35 من شوط اللعب الاول بعد أن استفاد من تمريرة الظهير الايسر بخيت خميس لم يتوان تيري في وضعها يمين الحارس الشناوي معلنا تقدم الاحمر بهدفين.

وفي الدقيقة 45 اضاع المريخ فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد أن منح الحكم الفريق ركلة جزاء ارتكبت مع سيف تيري بيد أن تسديدة رمضان عجب ابتعدت عن مرمى الاهلي.

وانتهى الشوط الاول بتقدم الاحمر بهدفين نظيفين.

الشوط الثاني

وبدأ الاهلي المصري الشوط الثاني مهاجما منذ الدقائق الاول حيث سعى الفريق من اجل الوصول الى مرمى المريخ مستفيدا من تحركات لاعبيه مروان محسن الى جانب اجاي الا أن حارس المريخ محمد المصطفى الى جانب خط الدفاع كان يقظا في الكثير من الكرات خاصة في ظل التغيير التكتيكي الذي فرضته ظروف اصابة المدافع تمبش وخروجه حيث تحول ضياء محجوب الى خط الدفاع.

وكاد المريخ ان يحرز الهدف الثالث من كرة بذل فيها النيجيري توني مجهودا كبيرا وتوغل في خط دفاع الاهلي قبل أن يمرر الكرة لتيري الذي ردها اليه سريعا ولكن تسديدة المهاجم النيجيري خرجت من مرمى الشناوي بقليل.

وواصل المريخ الافضلية في شوط الثاني، بينما اجرى الاهلي عدة تغييرات حيث ادخل اللاعبين حسين الشحات الى جانب وليد سليمان في محاولة لانعاش خط وسطه بيد أن المريخ واصل السيطرة من خلال التحركات التي كان يقوم بها كل من رمضان عجب الى جانب تيري وتوني.

وتمكن الاهلي المصري من تقليص الفارق بعد أن سدد بدر بانون ركلة الجزاء بنجاح في شباك محمد المصطفى.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة واصل الاهلي تفوقه وتمكن من إدراك التعادل عن طريق رأسية ياسر إبراهيم

وأنهى الحكم المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل وبالنتيجة رفع المريخ رصيده إلى نقطتين بينما أصبح الاهلي المصري ٨ نقاط.