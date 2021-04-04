بعد ترك مهمة الاختيار للمستشار ظهور فني مقنع للهلال أمام الجنوب افريقي جماهير الأزرق تطالب بمنح تركي الشيخ كامل الصلاحيات في الانتدابات

الخرطوم : السوداني

اثبتت مباراة الهلال الاخيرة أمام صن داونز الجنوب افريقي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة الافريقية، صحة الخيار الذي لجأ إليه رئيس النادي الفخري المستشار تركي آل الشيخ الذي نجح في التعاقد مع المدرب البرتغالي المعروف ريكاردو فورموزينهو، المدير الفني للهلال.

ورغما عن تعادل الهلال دون أهداف أمام ضيفه الجنوب افريقي، الا أن الفريق قدم مباراة تكتيكية من الطراز الاول، أثبتت بها تماما بما لا يدع مجالا للشك أن لجنة التطبيع الهلالية أفلحت في ترك مهمة اختيار الجهاز الفني للفريق لصالح الرئيس الفخري المستشار تركي الشيخ الذي جلب مديرا فنيا عالي المستوى للهلال ظهرت بصماته بوضوح تام في المباراة الاخيرة خاصة من حيث التكتيك.

ورغما عن الفترة القصيرة التي قضاها المدرب البرتغالي منذ أن تسلم مهامه الا أنه شرع في إعادة الازرق الى الاتجاه الصحيح عبر وضع خطة استراتيجية من شأنها أن تجعل الفريق يظهر بصورة مغايرة فيما تبقي من جولات بالبطولة الأفريقية وهو ما ظهر بالفعل في ملعب الهلال مساء امس.

وأبدت جماهير الهلال ارتياحا كبيرا للمستوى الفني الذي ظهر به الفريق في المباراة الاخيرة، وطالبت بمنح رئيس النادي الفخري المستشار تركي الشيخ المزيد من الصلاحيات خاصة فيما يتعلق بالصفقات النوعية المنتظرة خلال فترة التسجيلات القادمة وضرورة أن يكون هناك تنسيق مباشر فيما بينه والجهاز الفني الحالي بعيداً عن اي تدخلات ادارية كما حدث في عهد المدرب الصربي السابق زوران.

وكان زوران اعترف مؤخرا بتعرضه لمضايقات وتدخلات من بعض اعضاء مجلس ادارة فيما يتعلق بالانتدابات الماضية معلنا تحمله المسؤولية الكاملة بشان التعاقد مع السنغالي نداي بينما اكد بأن أحد أعضاء المجلس هو المسؤول عن التعاقد مع الجامايكي الفيس.

وتترقب جماهير الهلال، استمرار رئيس النادي الفخري المستشار تركي الشيخ في إبرام الصفقات خلال فترة الانتدابات المرتقبة، خاصة في ظل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها في سوق الانتدابات عطفا عن خطوته مؤخرا بالتعاقد مع البرتغالي ريكاردو فورموزينهو، مدرب الفريق الحالي.