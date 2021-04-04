الشرطة تلقي القبض على 14 أجنبيا بتهمة نهب محلات هواتف بالسوق العربي

الخرطوم: السوداني

تمكنت شرطة ولاية الخرطوم، من توقيف 14متهما في بلاغات سرقة ونهب موبايلات بمنطقة السوق العربي وإتخاذ الإجراءات القانونية والفنية حيالهم.

وأوضح العقيد شرطة معتصم سليمان عمر رئيس القسم الشمالي الخرطوم في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أنه فور ورود معلومات تفيد بتهجم مجموعة من المتفلتين من دولة مجاورة على محلات موبايلات بالسوق العربي.

وقاموا بتهشيم زجاجها ونهب وسرقة موبايلات تقدر قيمتها ب700 الف جنية تم التحرك بواسطة دوريات القسم لموقع الحدث ودعمها بأربعة دوريات من رئاسة شرطة المحلية.

وأشار العقيد معتصم إلى قيام الدوريات بتمشيط المنطقة بالتركيز على المواقف العامة (جاكسون) و(شروني) وتم القبض على 14من المشتبه بهم كما تم إتخاذ الاجراءات الفنية والقانونية بمسرح الحادث من تصوير ورفع بصمات.

مبيناً أنه تم توجيه المواطنين بفتح بلاغات جنائية مشيرا إلي تعرف أحد المبلغين (تم نهبه موبايل) على أحد المشتبه بهم تم وضعه في البلاغ.

واكد رئيس القسم الشمالي الخرطوم إجراء بحث الحالات الجنائية للمشتبه بهم وإرسالها إلى المعامل الجنائية ومواصلة التحريات لتكملة البلاغات وتقديم المتورطين للعدالة.