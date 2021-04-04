السودان يعرب عن تضامنه ودعمه للمملكة الأردنية وأمنها على خلفية الأحداث الأخيرة

الخرطوم: السوداني

اكدت وزارة الخارجية وقوف السودان الكامل ودعمه لجلالة الملك عبدالله الثاني وللشعب الأردني الشقيق.

كما أكدت الخارجية في بيان صادرلها اليوم مساندة الحكومة التامة لكافة الإجراءات التي تقوم بها حكومة جلالة الملك عبدالله الثاني والتدابير التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الأردن باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي .

واوضح البيان ان قيادة الدولة تابعت فى إطار العلاقات التاريخية الوثيقة والراسخة بين السودان والمملكة الأردنية الهاشمية والتي تقوم على قواعد ثابتة قوامها أواصر الصداقة والأخوة والمصير المشترك بقلق بالغ الاحداث الاخيرة التي جرت في المملكة الاردنية الهاشمية.