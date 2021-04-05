التعايشي يبحث مع السفير البريطاني تطبيق العدالة الانتقالية

الخرطوم : السوداني

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي، الأستاذ محمد حسن التعايشي، بالقصر الجمهوري امس، بالقائم بأعمال السفارة البريطانية بالسودان جوليان رايلي.

وأوضح القائم بأعمال السفارة البريطانية في تصريح صحافي، أن اللقاء تطرق لأهمية العمل معا لدعم تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام وجهود الحكومة في هذا الصدد.

ووصف جوليان لقاءه بعضو مجلس السيادة الانتقالي بالمثمر والبناء، مبينا أن اللقاء كان فرصة لمناقشة الترتيبات المتصلة بانعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان بجانب تبادل وجهات النظر بشأن تطبيق العدالة الانتقالية.