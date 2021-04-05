رئيس الأركان المصري: سندافع مع الجيش السوداني في خندق واحد

الخرطوم : السوداني

أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد حجازي وقوف القوات المسلحة المصرية الى جانب الجيش السوداني مدافعة معه في خندق واحد تطلعا لمستقبل آمن وواعد.

وجدد رئيس أركان القوات المسلحة المصرية خلال مخاطبته ختام التدريب المشترك لنسور النيل 2 بقاعدة مروي، تأكيده أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة لأمن وسلامة الحدود وحماية المقدرات.

وقال إن (نسور النيل) تشهد تطورا إيجابيا في جميع كافة مراحل وعناصر هذا التدريب في نسخته الاولى إلى الثانية من حيث الإعداد والتخطيط والتنفيذ، مشيرا الى أن هذا التدريب يأتي فى اطار تعاون بين القوات المصرية والسودانية الا انه استراتيجي للتعاون العسكري المشترك للمساهمة في تعزيز أمن البلدين.

في السياق قال رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، في ختام فعاليات تدريب نسور النيل (2) بقاعدة الفريق أول عوض خلف الله الجوية بمروي امس ، قال إن هذه التدريبات المشتركة مع مصر لا تستهدف بلدا معينا.

وأكد الفريق أول الحسين أن تمارين نسور النيل تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتكامل الأمن القوميّ للبلدين، معرباً عن تمنياته أن يستمر هذا التعاون بين البلدين.