وزير العدل يبحث مع (نوبل كابيتال) إعداد دليل الاستثمار في البلاد

الخرطوم: السوداني

التقى وزير العدل نصر الدين عبد الباري مجموعة نوبل كابيتال للاستثمار لمناقشة دور الوزارة في إعداد المعلومات القانونية الضرورية لصياغة دليل الاستثمار في السودان.

وتعمل المجموعة مع عدد من الوزارات على صياغة دليل يهدف إلى تنوير المستثمرين الدوليين حول الوضع الاستثماري في السودان لعرضه خلال مؤتمر باريس المزمع عقده في مايو المقبل. ويهدف الدليل إلى تقديم الفرص الاستثمارية في السودان مع بيان الإطار القانوني للتعاملات الاستثمارية في البلاد مما يتطلب دعم وزارة العدل بتزويد المجموعة بأهم القوانين ذات الصلة.

وقال الوزير إن المبادرة تساعد المستثمرين الدوليين على توجيه استثماراتهم بدقة وعملية، مؤكدا التزام وزارة العدل وحرصها على المساهمة في إعداد الدليل وذلك بتوفير المعلومات المتعلقة بالإطار القانوني للاستثمارات في السودان.