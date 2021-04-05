غياب عوض الجاز عن جلسة محكمة قضية مصنع سكر مشكور

الخرطوم:آيات فضل

قال قاضي محكمة مخالفات الاراضي بالديم بالخرطوم عبد المنعم عبد اللطيف أمس إنه تلقى أفادة شفاهية عبر الهاتف ، بان المتهم الاول في قضية مخالفات مصنع سكر مشكور د.عوض الجاز، مخالط لمصاب بالكورونا.

ويخضع الجاز للمحاكمة مع آخرين في القضية .

وأفاد القاضى خلال الجلسة بانه لم يتلق خطابا رسميا وأنه سوف يخاطب إدارة السجن لمده بخطاب رسمي يوضح الحالة الصحية للمتهم بالاضافة الى معرفة الشخص الذب خالطه المتهم ، الجدير بالذكر بان المتهم عوض الجاز لم يتم إحضاره من السجن وبالاضافة الى المتهم الثالث ، فيما مثل المتهم الثاني امام المحكمة ، وحدد قاضى المحكمة جلسة بعد أسبوعين لسماع المتحري فى البلاغ.

يمثل الاتهام في هذه القضية وكيل النيابة ابو قراط فيما يمثل الدفاع الاستاذ عبد الباسط سبدرات ود عادل عبد الغني .