تظاهرات أمام اتحاد كرة القدم والاتحاد يستنجد بالشرطة

الخرطوم: السوداني

اندلعت أمام مقر اتحاد كرة القدم بالخرطوم (٢) تظاهرات من جماهير المريخ، احتجاجاً على تردي الأوضاع الإدارية بالنادي وعدم اعتراف رئيس الاتحاد بالجمعية العمومية التي أجراها النادي في السابع والعشرين من مارس المنصرم.

ودعا اتحاد جماهير المريخ لتظاهرات أمام الاتحاد اليوم (الاثنين)، ملوحاً باستخدام أكثر من أسلوب في سبيل الوصول إلى الهدف والغاية المنشودة وهي استرداد حق النادي.

واستعانت قيادات اتحاد كرة القدم بالشرطة من أجل إخماد التظاهرات الجماهيرية والحد منها.

وانتقد مجلس المريخ المكلف في وقت سابق، خطوة رئيس اتحاد كرة القدم بالاستعانة بالشرطة والاعتداء على أعضاء الجمعية العمومية للنادي، واصفاً ذلك بالأمر المخزي، كما أكد عضو مجلس الإدارة علي أسد بأن ما حدث هو تنازل عن المباديء التي ظل ينادي بها رئيس الاتحاد دائماً.