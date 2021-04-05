الصراع حوله وصل لأرقام فلكية تيري بين مطاردات الهلال وتمسك المريخ

الخرطوم : السوداني

بين ليلة وضحاها لم يعد هناك هم يشغل الوسط الرياضي بخلاف معرفة وجهة مهاجم المريخ الدولي سيف تيري، الذي يواصل مشوار الأداء الاستثنائي خلال الموسم الحالي مع المريخ حيث تمكن من تسجيل أكثر من خمسة أهداف على صعيد البطولة الإفريقية جعلته اللاعب المرشح للاحتراف في أكبر الأندية الإفريقية والعربية عطفا على مساهمة اللاعب الفاعلة في تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات الأمم الإفريقية الكان ٢٠٢١ بعد مسيرة حافلة مع صقور الجديان وأهداف حاسمة أبرزها في مباراتي ساتومبي وجنوب إفريقيا.

تيري صاحب الـ ٢٧ عاما، والذي مرت مسيرته مع المريخ بالعديد من التقلبات بات اليوم المهاجم الأغلى في الكرة السودانية حيث تجاوز الصراع فيه مبلغ الـ(٥٠٠) ألف دولار بين الغريمين المريخ والهلال.

ويطمح المريخ في المحافظة على اللاعب برغبة جماهيرية وفنية في المقام الأول بعد المستويات الفنية المميزة التي قدمها بينما يكتنف الغموض الوضعية الإدارية للتعاقد مع اللاعب خاصة في ظل عدم رغبة رئيس النادي آدم سوداكال في حسم التعاقد مع اللاعب لاعتراضه على المبلغ المرصود من قبل الرئيس الفخري أحمد التازي عطفا على الخلاف المشتعل بين سوداكال واللاعب نفسه قبل فترة ليست بالقصيرة على خلفية تسجيل مسرب كال فيه اللاعب انتقادات وصفت بالحادة لسوداكال آنذاك.

الند التقليدي الهلالي ورغم أن وضعيته الهجومية جيدة بتواجد مهاجم على وزن محمد عبد الرحمن الا انه يبحث عن الأفضلية المطلقة من خلال التعاقد مع تيري صاحب الأهداف الحاسمة والسرعة الفائقة، وبدا ذلك واضحا من خلال المطاردة التي يقوم بها نائب رئيس النادي الطاهر يونس للاعب تيري وحرصه على إكمال إجراءات انتقاله رغما عن المعارضة القوية التي يجدها من تيار عريض داخل مجلس إدارة النادي.

ويرى الطاهر يونس المسنود من قبل رئيس النادي عثمان السوباط بالإضافة إلى بعض الإعلاميين بأن صفقة تيري عبارة عن ضربة قوية للمريخ ويجب عدم التفريط في اللاعب خاصة في ظل عدم ممانعة الأخير من الانتقال حسب مقربين من يونس.

وبالمقابل يتحفظ أعضاء بارزون بلجنة تطبيع الهلال على الصفقة ويرون بأن مصلحة النادي يجب وضعها في المقام الأول عطفا على أولويات الجهاز الفني نفسه.

وليس بعيدا عن ذلك يترقب رئيس الهلال الفخري تركي آل الشيخ إشارة من مجلس إدارة النادي بشان ملف الانتدابات وسط أنباء تشير إلى أن الأزرق سيوكل الملف إلى الرجل بناء على الخطوات التي قام بها مؤخرا بشأن التعاقد مع المدرب البرتغالي فورموزينهو وطاقمه المعاون بالإضافة إلى الرغبة في صفقات قوية خلال فترة الانتدابات القادمة.