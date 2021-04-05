لجنة تطبيع نادي الهلال تسمي السر رئيسا للبعثة وتكون لجنة للتسجيلات

عقدت لجنة التطبيع بنادي الهلال، اجتماعها الدوري نهار أمس الأحد، بمكتب رئيس النادي بضاحية العمارات بالخرطوم، وترأس الاجتماع السيد هشام حسن السوباط رئيس النادي، وناقش الاجتماع عددا من الأجندة أهمها مباراة الفريق المقبلة أمام تي بي مازيمبي الكنغولي والتي تلعب بمدينة لوممباشي يوم الجمعة، واتفق أعضاء اللجنة على أهمية المباراة ووصفوها بالمفصلية والتاريخية في تاريخ النادي الحديث، وقررت اللجنة منح المباراة اهتماماً متعاظماً وتعيين الفريق شرطة السر أحمد عمر الأمين العام لنادي الهلال رئيساً لبعثة الفريق المغادرة للكنغو والدكتور عبدالله العاقب نائباً له؛ هذا وتقرر في الاجتماع أن يغادر عدد مُقدر من أعضاء لجنة التطبيع إلى الكنغو على نفقتهم الخاصة من أجل دعم الفريق واللاعبين معنوياً والوقوف بجانبهم داخل معسكر الفريق بالكنغو نظراً للأهمية القصوى لمباراة الجمعة المصيرية، كونها تمنح الفريق ورقة العبور إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا حال نجح الفريق في تحقيق الفوز.

كما قررت لجنة التطبيع تكوين غرفة التسجيلات من أربعة أعضاء، وهم : المهندس الطاهر يونس والمهندس الفاضل التوم بجانب الأستاذ نزار عوض مالك والأستاذ إسماعيل عثمان السيد؛ وستباشر لجنة التسجيلات مهامها وبسرية تامة.