لجنة المنتخبات تؤمن على برنامج تحضيرات المنتخب لتصفيات كاس العالم

أمنت لجنة المنتخبات الوطنية على البرنامج المقدم من الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الفرنسي هوبير فيلود والمدرب العام الكابتن خالد بخيت للتحضير لمواجهتي المغرب وغينيا بيساو في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة مجموعات تصفيات كاس العالم 2022، المقررتين في يونيو المقبل.

وطالب الجهاز الفني بعقد تجمع قصير في الخرطوم من 16 الى 20 مايو، وتجمع ثان بداية من 28 مايو مع خوض مباراة ودية دولية في “ايام فيفا” في الفترة من 31 مايو الى 4 يونيو قبل السفر الى المغرب لخوض المباراة الاولى أحد أيام “5،6،7،8 يونيو”.

وأكد الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية استعدادهم التام لتنفيذ كل مطلوبات الجهاز الفني، اسوة بما حدث في تصفيات امم افريقيا2021، والتي نجح المنتخب في التأهل إليها بعد اعداده بصورة مثالية وفق ما خطط الجهاز الفني، وذكر برقو ان الاستعدادات ستكون بما يضمن للمنتخب تقديم مستويات مميزة في تصفيات كاس العالم والوصول الى أبعد مدى.

يذكر أن الجزائري الفرنسي منير لهباب مدرب المنتخبات السنية قدم أيضاً برنامجا متكاملا لشهر مايو ويونيو استعدادا للفترة المقبلة تأهبا لاستحقاقات منتخبي الشباب والناشئين..