تسجيل صوتي للأمير حمزة: رئيس الأركان هددني وسجلت ما قاله ولا أريد التصعيد حتى الآن

السوداني: وكالات

قال موقع Middle East Eye البريطاني، إنه حصل على تسجيل صوتي جديد لولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين، يتحدث فيه عن تهديد تلقاه من رئيس الأركان يوسف أحمد الحنيطي، مشيراً إلى أنه يرفض أوامر وضعه قيد الإقامة الجبرية.

التسجيل الذي يبلغ طوله 46 ثانية، وصف فيه الأمير حمزة الوضع بأنه “صعب”، وقال فيه إن رئيس هيئة الأركان هدده، مشيراً إلى أنه سجل كلام الحنيطي ووزعه على معارفه في الخارج وأقاربه، في حال حدث شيء ما.

وقال الأمير: (انا بانتظار نشوف شو بدهم يعملوا)، مضيفاً أنه لا يريد التصعيد في الوقت الحالي، لكنه أكد عدم قبوله الالتزام بتعليمات السلطات الأردنية، حول منع خروجه من المنزل، ومن كتابة التغريدات على تويتر، ومنعه من التواصل مع الناس والسماح له برؤية العائلة فقط.

وأبدى الأمير، انزعاجه من كلام رئيس هيئة الأركان، وأكد أن الأوامر التي وجهت له لن تكون مقبولة لديه “بأي شكل من الأشكال”.

تزامن نشر هذا التسجيل مع قول السلطات الأردنية إن “تحقيقات أولية” أظهرت “تورط الأمير حمزة” – وهو الأخ غير الشقيق للملك – مع “جهات خارجية”، وما تسمى بـ”المعارضة الخارجية” في “محاولات لزعزعة أمن البلاد” و”تجييش المواطنين ضد الدولة”.