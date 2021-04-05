رانيا حضرة: استقالتي من مكتب حمدوك بسبب تباين في وجهات النظر المهنية

الخرطوم: السوداني

قالت، رانيا حضرة، نائبة مدير المكتب التنفيذي لرئيس الوزراء د. حمدوك، المستقيلة من منصبها، إنها قد تقدمت باستقالتها بعد أن تعذّر عليها مواصلة العمل وذلك بسبب تباين في وجهات النظر المهنية.

وأضافت رانيا حضرة في تعميم صحفي: “كل ما يدور من شائعات عار عن الصحة، وإطلاق الشائعات من هذا القبيل سلوك مشين، وغير أخلاقي، ولا يشبه السودان، ولا شيمنا كسودانيين، ولا قيم ثورة ديسمبر الظافرة”.

ومضت في القول: “كان لي شرف التكليف بممارسة مهام نائب مدير المكتب التنفيذي لرئيس الوزراء لمدة تقل عن الشهرين، تلبية لنداء الوطن ولخدمة الثورة. وكان وقد سبق وأن عملت لمدة ثلاثة أشهر في بداية الفترة الانتقالية، بطلب من دولة رئيس الوزراء، في تأسيس ووضع هيكل واختصاصات مكتبه”.

وأرجعت رانيا، الأسباب الرئيسية لاستقالتها، إلى تباين في وجهات النظر المهنية حول تأدية المهام المنوطة بالمكتب، والتي أكدت أنه كان قد تم الاتفاق عليها مسبقاً. وقالت: “الاختلاف المهني لا يفسد للود والاحترام قضية، وكلي ثقة في أن فريق المكتب سيواصل عمله الدؤوب؛ فيما يقوم به من مهام تسيير العمل في خدمة الوطن، وكل تمنياتي لهم بالنجاح. الشكر الجزيل لكل من تواصل وارسل معاتباً أو متضامناً أو مهنئاً”.