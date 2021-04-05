مصرع 5 من ضباط الشرطة في حادث سير مروع

الخرطوم: السوداني

لقى خمسة من ضباط الشرطة السودانية مصرعهم، في حادث سير مروع اليوم الاثنين، وهم في مهمة عمل رسمية بولاية جنوب كردفان.

ونعى وزير الداخلية و المدير العام لقوات الشرطة و نائب المدير العام المفتش العام والسادة أعضاء هيئتي الإدارة والقيادة والسادة ضباط وصف ضباط وجنود قوات الشرطة عند الله تعالى ثلة من ضباط الشرطة شهداء الواجب والذين ارتقوا للرفيق الاعلى اثر حادث مرور مؤلم بولاية جنوب كردفان وهم في مهمة عمل رسميه نهار اليوم الاثنين.

وهم العقيد شرطة/طه محمد الأربع يعقوب، الرائد شرطة/ محمد بابكر علي أحمد، الرائد شرطة / حبيب الله أحمد الطيب، النقيب شرطة / أحمد التجاني على ألياس، مساعد شرطة/ السيد محمد الرفاعي.

سائلين الله تعالي لهم الرحمة والمغفرة وعالي الجنان وأن يلزم آلهم وذويهم وزملائهم علي إمتداد الوطن الصبر والسلوان وحسن العزاء.