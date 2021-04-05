إجراءات عاجلة لحل أزمة الوقود وتوفير الإمداد الكهربائي خلال شهر رمضان

الخرطوم: السوداني

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء، المهندس خالد عمر يوسف، على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بمسألة استيراد وتوزيع الوقود بما يضمن انسيابه بصورة طبيعية.

واطمأن اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة الضائقة الاقتصادية على اكتمال صيانة المصفاة لتعمل بطاقته القصوى ابتداءً من غدٍ من أجل المساهمة في حل أزمة الوقود الحالية.

وناقشت اللجنة، العديد من القضايا المتعلقة بالضائقة المعيشية، وكانت اللجنة قد استمعت لخطة وزارة الطاقة والنفط لمواجهة الإشكالات المتعلقة بتوفير الاحتياجات من الوقود والغاز وتوزيعها في العاصمة والولايات، حيث وجه الاجتماع بزيادة الضخ من احتياطي الوقود بصورة فورية من أجل معالجة الأزمة الحالية في الوقود.

وكشف وكيل وزارة النفط وليد عصام الدين خلال الاجتماع عن وجود (5) بواخر جازولين وباخرة بنزين وباخرة غاز بميناء بورتسودان قيد الإجراءات، إضافةً لاكتمال الإجراءات لباخرة فيرنس مما سيسهم في حل مشكلة توفير الإمداد الكهربائي خلال شهر رمضان المعظّم.