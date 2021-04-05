وزارة المالية تلتزم بتوفير كافة الاحتياجات المالية لاستيراد الأدوية

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة المالية، التزامها بتوفير كافة الاحتياجات المالية، وعمل الاعتمادات اللازمة عبر بنك السودان المركزي، لفتح حسابات من بنوك معتمدة لاستيراد الادوية.

وترأس وزير شؤون مجلس الوزراء، المهندس خالد عمر يوسف نهار اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الاجتماع الخاص بالإمداد الدوائي، وذلك بحضور وزير الصحة د. عمر النجيب، ومشاركة كل من وكيل وزارة الصحة، المدير العام المكلف للصندوق القومي للإمدادات الطبية والأمين العام المكلف للمجلس القومي للأدوية والسموم ونائب بنك السودان المركزي وممثلي كل من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بنك الخرطوم، محفظة السلع الاستراتيجية واللجنة التسييرية لمستوردي الأدوية.

وشدد وزير شؤون مجلس الوزراء على أهمية توفير الأدوية المنقذة للحياة وادوية الامراض المزمنة إزالة كافة العقبات التي تجابه الامداد الدوائي بشكل عاجل. وناقش الاجتماع، جملة من التحديات والعقبات التي تواجه الامداد الدوائي، كما أوضح وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. أسامة احمد بتحديدهم للأدوية المنقذة للحياة التي ستدعمها الدولة والسياسات الإدارية والفنية للامداد الدوائي.

عقب نهاية الاجتماع، أوضح وزير الصحة الدكتور عمر النجيب في تصريح صحفي، أن الاجتماع ناقش سبل توفير التمويل الاسعافي للصندوق القومي للإمدادات الطبية للاستمرار في أداء دوره في استيراد وتوفير الأدوية المدعومة للمراكز القومية بالمجان، مبينا أنه تم استعراض كل الإشكالات التي حدثت في الفترة الماضية.

وقال وزير الصحة ان اجتماع اليوم يمثل خطوة في اتجاه حل الضائقة المتعلقة بمسألة الدواء بالبلاد وضمان وجود حلول مستديمة وطي صفحة أزمة الدواء إلى الأبد.