ابراهيم الشيخ: الصناعة فى السودان تعيش واقعاً مريراً

الخرطوم: السوداني

أقر وزير الصناعة إبراهيم الشيخ أن الصناعة في البلاد تعيش واقعاً مريراً.

وكشف في مؤتمر صحفي بمعرض الخرطوم الدولي اليوم، عن توقف العديد من المصانع بسبب عدم إستقرار التيار الكهربائي ،قائلاً “إننا لانريد التباكي على الماضي ويجب العمل بمسئولية وبشكل مباشر”.

وأضاف وفق (سونا) أن تزايد الرسوم والجبايات بالولايات إلى حد غير معقول أدى إلى رفع تكلفة الإنتاج وإضعاف التنافس بين المصانع ،مما يؤثر على الإنتاج، مؤكداً عزم وزارته طرح عطاءات لتشغيل وإدارة مصنع السلام للأسمنت.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك قد وجه بتكوين لجنة لإجراء مسح صناعي شامل للوقوف على مشاكل القطاع الصناعي، موضحاً أن الحكومة ستعمل على توفير التمويل اللازم للإنتاج الصناعي، معلناً عن زيارة لولاية نهر النيل للوقوف على مشاكل صناعة الأسمنت وإجراء مشاورات مع والي نهر النيل لإعادة المصانع للعمل.