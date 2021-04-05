الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ لتجدد العنف بالجنينة

الخرطوم: السوداني

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مقتل وجرح العشرات من المدنيين في الجنينة بغرب درافور.

وأضاف في منشور على صفحته بالفيسبوك عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير لأحداث العنف بمدينة الجنينية بولاية غرب دارفور، مطالباً جميع مكونات الحكومة الإنتقالية بذل قصارى جهدها لوقف العنف.

ولفت الاتحاد الأوروبي إلى تكرر نفس المشاهد المؤلمة لإحراق المنازل والقتلى والجرحى، بعد أكثر من ستة أشهر على توقيع اتفاق جوبا للسلام.

وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد بأن المواطنين في الجنينة وجميع المناطق في السودان يستحقون السلام والأمن.