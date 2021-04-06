انطلاق المفاوضات بين الحكومة و(الشعبية) بقيادة الحلو في 25 مايو المقبل

الخرطوم : السوداني

أعلن رئيس الوساطة بجنوب السودان، للسلام في السودان، توت قلواك، عن انطلاق المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في الخامس والعشرين من مايو المقبل بجوبا.

واستقبل رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالقصر الرئاسي أمس، رئيس الوساطة الجنوبية توت قلواك.

وقال قلواك في تصريح صحفي إن توت إتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، بمدينة جوبا مؤخرا، أرضى جميع الأطراف.

وأضاف :إن الخامس والعشرين من مايو المقبل سيشهد انعقاد أول جلسة للتفاوض بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية شمال لترجمة ما تم الاتفاق عليه، مشيرا إلى الدور الكبير الذي لعبه وفد الحكومة برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضوي المجلس، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ومحمد حسن التعايشي، في التوصل إلى اتفاق جوبا لسلام السودان .

على صعيد آخر قال قلواك إن لقاءه برئيس مجلس السيادة تطرق لقضايا السلام والاستقرار والملفات المتصلة باتفاق جوبا لسلام السودان، وسير عمليات تنفيذه، مبينا أن اللقاء استعرض كل خطوات التنفيذ بدءًا من تكوين الحكومة الانتقالية وأجهزتها ومجلس السيادة.

وقال إن هنالك لجاناً تعمل حاليا على معالجة القضايا المتصلة بالحكم الإقليمي وتعيين الحكام، بجانب متابعة مسار تنفيذ الترتيبات الأمنية، مضيفاً أن اجتماعا مشتركا سيلتئم بين الوساطة والأطراف الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان.

وأوضح أن اللقاء تطرق ايضاً لملف شرق السودان والذي يتطلب جلوس كل أهل الشرق وحوارهم من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع .