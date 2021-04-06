شلمبرجير الفرنسية تعود للاستثمار في معدات حقول النفط السودانية

الخرطوم : السوداني

وقعت وزارة الطاقة ممثلة في شركة سودابت، مع شركة شلمبرجير الفرنسية العالمية، اتفاقية شراكة للعمل في خدمات النفط، وذلك بعد عودتها للعمل في السودان في مجال النفط مستخدمة تكنلوجيا النفط الحديثة في السودان.

و أثنى وزير الطاقة والنفط المهندس جادين علي عبيد خلال مخاطبته حفل التوقيع على إتفاقية الشراكة بين الشركة الوطنية وشلمبرجير العالمية والتي آثرت العودة للعمل والاستثمار في معدات الحقول النفطية .

و أعتبر جادين اتفاقية الشراكة بين الشركتين خطوة عظيمة في دعم مجال الإنتاج النفطي في السودان.

في السياق قال مدير شركة سودابت أيمن أبو الجوخ، إن الاتفاقية تعتبر بداية للتعاون ودخول التنوكلوجيا إلى السودان، مشيراً إلى أن الإتفاق تضمن المشاركة في زيادة الإنتاج النفطي، وإدخال تكنولوجيا النفط إلى السودان بعد إنقطاعها عدد من السنين.

وأشار إلى أن الاتفاقية تضمنت تدريب الكوادر الوطنية وتنمية قدراتها، وتوظيف عدد من خريجي الجامعات السودانية، على أن يتم تعيينهم وفق الشراكة بين سودابت وشلمبرجير الفرنسية .