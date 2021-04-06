(43) ألفاً من المواطنين والكوادر الطبية يتلقون لقاح كورونا

الخرطوم : ولاء عبد المطلب

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تلقي 43,122 ألف من المواطنين والكوادر الصحية لقاح كورونا .

وأكدت الإدارة العامة للراعاية الصحية بالوزارة ارتفاع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بولاية الخرطوم لـ122 مركزا، بجانب 13 مركزاً بولاية الجزيرة .

إلى ذلك كشف التقرير التراكمي اليومي للجنة الفنية الوطنية لإدخال لقاح كورونا، عن أن التغطية التراكمية بولاية الخرطوم حتى الثاني من ابريل الجاري بلغت 19,251 ألفاً من الكوادر الطبية وأكثر من 627 ألف شخص من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

فيما بلغت التغطية التراكمية بولاية الجزيرة 3,095 ألفاً من الكوادر الطبية و149 من كبار السن .