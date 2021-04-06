ختام مرافعات الدفاع والاتهام في قضية عبد الباسط حمزة

الخرطوم:آيات فضل

اودعت هيئة الاتهام والدفاع أمس المرافعات الختامية في قضية رجل الاعمال الشهير عبد الباسط حمزة، المتهم بمخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومخالفة قانوني تنظيم التعامل في النقد الاجنبي والقانون الجنائي السوداني .

وتلا ممثل الدفاع عن المتهم الأستاذ عبد الباسط سبدرات المرافعات أمام محكمة جنايات بحرى وسط والتي يرأسها القاضي عبد المنعم عبد اللطيف، وبلغت صفحات المرافعة حوالى (57) صفحة، فيما تلا المتحري في البلاغ محمد عثمان مرافعة الاتهام، وحدد قاضي المحكمة جلسة التاسع عشر من الشهر الجاري للنطق بالحكم، وسجلت هيئة الدفاع إشادة بالتغطية الصحفية لجلسات المحاكمة .