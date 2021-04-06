تحويل حركة السير بكوبريي المك نمر والنيل الأزرق

Prev Post
عضو ميدانية (ق.ح.ت) والمهنيين الصحفي علي فرساب لـ (السوداني): لم تفتح المسارات أي سلطة أو جهة أمنية أو قيادة الجيش، دخول الثوار للقيادة جاء عنوة واقتدارا بفعل جحافل وسيول الجماهير
الخرطوم: السوداني
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن تحويل حركة السير بكوبري المك نمر اتجاه واحد من الخرطوم إلى بحري، وكوبري النيل الأزرق اتجاه واحد من بحري إلى الخرطوم.
في وقت، أغلقت فيه السلطات الطرق المؤدية إلى القيادة العامة وسط الخرطوم.
Prev Post
عضو ميدانية (ق.ح.ت) والمهنيين الصحفي علي فرساب لـ (السوداني): لم تفتح المسارات أي سلطة أو جهة أمنية أو قيادة الجيش، دخول الثوار للقيادة جاء عنوة واقتدارا بفعل جحافل وسيول الجماهير
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.