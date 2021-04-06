تحويل حركة السير بكوبريي المك نمر والنيل الأزرق

الخرطوم: السوداني

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن تحويل حركة السير بكوبري المك نمر اتجاه واحد من الخرطوم إلى بحري، وكوبري النيل الأزرق اتجاه واحد من بحري إلى الخرطوم.

في وقت، أغلقت فيه السلطات الطرق المؤدية إلى القيادة العامة وسط الخرطوم.