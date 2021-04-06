الهلال ينتظم بمعسكر مغلق ويغادر صباح الغد

أجرى فريق الهلال حصة تدريبية قوية بملعبه بإم درمان عصر أمس الإثنين، تحت إشراف المدرب البرتغالي ريكاردو فورموزينهو المدير الفني وكابتن كمال الشغيل المدرب العام والطاقم المعاون، وتندرج حصة اليوم تحت تحضيرات الأزرق الذي يستعد لمواجهة تي بي مازيمبي الكونغولي عصر الجمعة المقبل، لحساب الجولة الأخيرة من دوري مجموعات أبطال إفريقيا، وعرفت الحصة التدريبية مواصلة الجهاز الفني لتكثيف العمل التكتيكي وتجويده، بجانب رفع المخزون البدني بتدريبات تقوية متنوعة..وعقب نهاية الحصة، قرر القطاع الرياضي بنادي الهلال دخول (28) لاعباً في معسكر مغلق بفندق كانون بالخرطوم ابتداءً من اليوم وحتى موعد سفر بعثة الفريق صباح الأربعاء بطائرة خاصة إلى الكونغو برئاسة الأمين العام سعادة الفريق شرطة السر أحمد عمر ونائبه الدكتور عبدالله العاقب..

هذا وسيجري الهلال آخر حصصه التدريبية بالعاصمة الخرطوم عصر اليوم بالجوهرة الزرقاء بأمدرمان.