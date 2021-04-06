اتفاق على احتواء الموقف   تساؤلات في المريخ بشأن عقد الصيني 

قال مصدر مقرب من لاعب المريخ عماد الصيني أن الأخير لم يتمرد عن الفريق مشيرا إلى أن الأحاديث التي تضاربت بشأن وجود خلافات بين اللاعب ومجلس إدارة النادي صحيحة ولكنها ليست بالشكل المروج له وأشار إلى أن الخلاف الموجود هو حول مدة العقد بين الطرفين وكشف عن أن اللاعب أبلغ رئيس النادي سوداكال بأن العقد الذي تم ابرامه معه عند توقيع العقد الأول هو ثلاث سنوات فقط وهناك ٦ أشهر موجودة بالعقد لم يتم الاتفاق عليها لافتا أن مجلس إدارة النادي وعد اللاعب باحتواء الموقف والوصول لحلول نهائية يشار إلى الصيني جدد تعاقده مع المريخ لعام ونصف حاسما الجدل بشأن مستقبله.