السوباط يفلح في التهدئة مصالحة هلالية توقف الخلافات مؤقتا

علمت ( السوداني) بأن الأوضاع المتقلبة داخل لجنة التطبيع الهلالية تم احتواؤها بعد مجهودات بذلت للتهدئة بين مجموعة نائب الرئيس الطاهر يونس، والمجموعة الأخرى التي يقودها أعضاء اللجنة الفاضل التوم إلى جانب نزار عوض مالك وآخرين

ورغما عن تهديدات العضو نزار عوض مالك بالخروج والحديث من أجل مصلحة الهلال الا ان الاتصالات افلحت في إخماد ثورة الغضب التي اعترت نزار إلى جانب الفاضل التوم

وعلمت الصحيفة بأن رئيس النادي هشام السوباط طالب جميع الأطراف بضرورة العمل المشترك وصولاً إلى الغايات المتفق عليها

يشار إلى أن هناك العديد من الملفات التي شهدت تباينا حادا في وجهات النظر داخل أروقة لجنة التطبيع الهلالية و َابرزها ملف التسجيلات وما يثار عن وجود تدخلات إدارية عطفا على بعض القضايا الأخرى ..