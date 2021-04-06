وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين: إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل خطوة نحو توقيع اتفاق السلام

الخُرطوم: إيمان كمال الدين

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين إنّ قرار الحكومة السودانية إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل الساري منذ عقود، خطوة مهمة وضرورية نحو توقيع اتفاق السلام والتعاون بين البلدين.

وقال كوهين في بيان تلقت (السوداني) نسخة منه أهنئ الحكومة السودانية على قرارها، هذه خطوة مهمة وضرورية نحو توقيع اتفاق السلام بين البلدين.

وأضاف: سيساعدان كلاً من إسرائيل والسودان ويسهمان في الاستقرار الأمني ​​الإقليمي الضروري للتنمية الاقتصادية في المنطقة، فالسودان من أهم الدول في أفريقيا، وسيعزز اتفاق السلام معه مكانتنا الدولية ويساهم في واستقرار وازدهار البلدين.

وبحسب البيان، فإن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان وعد خلال لقائه بوزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين في زيارته الأخيرة للخرطوم في يناير، وعد من بين أمور أخرى، بإلغاء قانون المقاطعة قبل توقيع اتفاق السلام بين البلدين.

وأجاز مجلس الوزراء اليوم “الأربعاء” مشروع قانون (بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لسنة ١٩٥٨م) لسنة ٢٠٢١م ، مؤكدًا على موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين”، وسيعرض القانون على الجلسة المشتركة لمجلسي السيادة والوزراء للإجازة النهائية توطئة لدخولها حيز التنفيذ.