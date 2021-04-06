القائد العام يُقدِّم تنويراً لضباط القوات المسلحة

قدّم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، تنويراً لضباط القوات المسلحة برتبة العميد واللواء صباح اليوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل 2021 بمباني القياده العامة .

وتناول البرهان، الراهن السياسي والعسكري، مؤكداً حرص قياده الدولة على السلام والاستقرار، داعياً الجميع للعمل على ذلك.

وكان التنوير بحضور السيد رئيس هيئة الأركان ونوابه وجميع قادة القوات المسلحة.