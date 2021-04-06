ولاية الخرطوم تبدأ حملة لإزالة المخالفات بشارع (الستين) تمهيداً لتأهيله بشكل نموذجي

الخرطوم: السوداني

تبدأ ولاية الخرطوم اعتباراً من السبت المقبل، العاشر من أبريل، حملة واسعة لإزالة كافة المخالفات بشارع (بشير النفيدي) بالخرطوم، تمهيدا لتأهيله ليطابق المواصفات المطلوبة، وصولا إلى طريق نموذج يمكن تطبيقه في الشوارع الأخرى بولاية الخرطوم.

وأبلغت السلطات المختصة أصحاب المحال التجارية والمنازل المطلة على الشارع بإزالة المخالفات خلال (٤٨) ساعة.

وعقدت اللجنة المختصة بتأهيل الشارع اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة، مستشار والي الخرطوم- للقطاع الخدمي الأستاذ محمد بابكر، بحضور مدير جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات العميد (م) الوليد محيي الدين وبقية أعضاء اللجنة.

وأوضحت اللجنة المكونة بقرار من والي الخرطوم الأستاذ أيمن خالد نمر أن المخالفات ستكون شاملة، وهي العرض الخارجي، الأكشاك والطبالي والترابيز والفريشة، مواد البناء، معارض السيارات، السياجات، مخلفات المباني والأنقاض والنفايات، والعربات المعطلة لفترات طويلة.

وشرعت محلية الخرطوم في توريد وتركيب (الكربستون) في الشارع، فيما بدأت أعمال رفع التراب والأنقاض.

وطالب الاجتماع كافة الشركاء بالشروع فورا في أعمال التأهيل الكامل للشارع على أن تحدد كل جهة جدول زمني لإنجاز أعمالها.

وحددت اللجنة الأعمال المطلوبة في إزالة كافة المخالفات ونقل الأنقاض والأتربة والنظافة وحاويات لوضع النفايات ومراجعة أعمال السفلتة ورصف الطريق والإنارة والإشارات المرورية ومراجعة خطوط المياه والصرف الصحي ومصارف الأمطار وأعمال التشجير والتجميل.

وتصاحب عمليات التأهيل حملة توعية وإرشاد للمستخدمين والعاملين بالطريق للالتزام بإجراءات السلامة أثناء فترة التأهيل والحفاظ عليه في مرحلة ما بعد التأهيل.

وأكدت اللجنة أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ولجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة في الحفاظ على الممتلكات العامة وصيانتها. علما بأن مجموعة دال المشاركة في التأهيل شرعت في تسليم التزاماتها لمحلية الخرطوم.